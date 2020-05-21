台積電15日閃電宣布將赴美國亞利桑那州蓋5奈米晶圓廠，並投入120億美元（約台幣3600億）資本支出，預計於2021年動工、2024年量產。依目前進度來看，台積電5奈米今年第2季量產，拿出先進製程赴美投資，似乎很有誠意，但專家卻認為，台灣到2024年已經發展到2奈米，美國才開始量產5奈米，台灣仍握有更好籌碼，看來亞利桑那新廠只是個「樣板廠」。

台積電表示，亞利桑那州新建一座12吋先進晶圓廠，將採用5奈米製程，總投資金額達120億美元，從2021年至2029年的9年時間完成支出，該廠規劃月產能為2萬片晶圓，並創造超過1600個高科技專業工作機會。

中央社報導，台經院研究員劉佩真指出，台積電赴美其實有3大伏筆值得留意，一是台積電今年第2季開始量產5奈米，乍看以最先進製程到美國投資，似乎很有誠意，但到了2024年，台灣應該已經發展到2奈米，可見台灣手中仍有握有重要籌碼。

其次，台積電在美國9年的資本支出規模約120億美元，但在台灣，1年資本支出規模約150億至 160億美元，兩者差距甚大。

最後是亞利桑那州新廠規劃月產能2萬片晶圓，反觀台灣的5奈米廠，至今年底月產能可達8萬片，明年可望再增加產能。顯見「不論是資本支出還是產能，都遠遜於台灣」。

向來不看好台積電前往美國設廠的知名半導體分析師陸行之也表示，還好是個樣板廠，每年投資13億美元，占台積電資本開支連10%都不到，而且到2024年，台積電可能已經在台灣要量產2奈米了，把台灣的一部分5奈米舊設備搬去美國就好，資本開支會更低。

(中時電子報)