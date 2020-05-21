人的忍耐總有底線，當她無法在忍下去時，報復的手段往往讓人吃驚。一名即將結婚的「準新娘」，承受不了被她閨密的父親「性囚」4年，甚至拍不雅照片脅迫她不准結婚，繼續供他發洩獸慾工具，這名苦命女子不再吞忍了，將這名蹂躪她4年之久的閨密父親，用快乾將眼睛黏死後，一刀封喉結束渣男生命。

印度媒體報導，這名行凶女子是因4年前到她閨蜜家玩，因為閨蜜不在家中，竟遭朋友的父親塞性侵，還被拍下性愛、裸露的照片，脅迫她不得報警。

此後，這名可憐的女子成了閨密父親的「性奴」，經常拿出女子不雅的照片，脅迫與他發上床，雖然女子將此事告訴家人，但是父母被渣男用錢收買，以致被害人只能終日以淚洗臉，過著「性囚」的日子。

最近這名女子認識一名很愛她的男子，並已決定婚嫁，但是閨密的父親怕從此沒了洩慾的對象，竟然恐嚇要公開「準新娘」與她的性愛照，要求被害女子取消婚約。

在忍無可忍的情況下，準新娘計騙渣男，要他閉眼給「驚喜」，突然取出快乾膠，將男子雙眼黏住，接著抽出一把利刃，就朝著男子的脖子刺了下去，男子當場血流如注，最後倒地不起。沒多久這名女子被警方逮捕，女子坦成犯案，還泣訴4年來被當「性囚」的非人生活。

(中時電子報)