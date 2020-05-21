工研院21日預測今年台灣製造業產值為18.59兆（新台幣，下同），但產值成長率將減少5.05％，由於中美貿易戰後，緊接著今年初新冠肺炎疫情衝擊全球，國際經濟景氣面臨嚴峻考驗，對台灣製造業產值成長形成壓力。不過，台灣半導體產業卻不受疫情影響，預估今年可望延續正成長4％到 5.7％，優於全球表現，產值可達2.8兆元，由於宅經濟、5G、AI、智慧應用以及廠商先進製程產能開出等正面因素帶動，使得產業成長前景佳。

工研院表示，受疫情蔓延影響，各國政府採取封城和邊境管制措施致使經濟活動暫停，主要國家生產活動趨緩、供應鏈採購遞延、民眾消費也受影響，加上國際油價較去年大幅下跌，對台灣製造業產值成長形成壓力。

工研院進一步表示，目前肺炎疫苗尚未研發成功，疫情是否會在各國復工後在冬季捲土重來，仍需持續追蹤後續對產業影響。

工研院建議，在後疫情時代，台灣需積極評估供應鏈風險，以「總部價值」思維，強化供應生態系韌性，並加速企業數位轉型。

而觀察台灣半導體產業，在全球經濟受疫情衝擊下，工研院預測台灣半導體產業仍可維持4％到5.7％正成長，產值可達2.8兆元規模。正向因素包括，AI、5G、車用及物聯網、智慧應用等多元發展，支撐全球及台灣IC發展；其次，疫情帶動居家工作、遠距教學、伺服器等需求，同時也刺激防疫相關IC出貨量，包括微控制器、溫度感測器、呼吸器用晶片等，而領導廠商技術領先，先進製程產能開出，均刺激台灣半導體出口大幅成長。

不過，因疫情衝擊下，除少數產品外（伺服器、基地台、高階筆電），國際市調機構均逐月調降全球終端電子產品與半導體銷售預估值，將衝擊台灣半導體業成長動能，而美國政府持續強化對大陸管制，要求晶片供應商在使用美國軟體、設備及相關技術時，在未事先取得美國政府核可之下，禁止供貨給華為公司，短期可能有急單需求，但也有減少今年訂單的隱憂。大陸也有意強化本土半導體供應鏈，並加速建置非美系的產業生態體系，皆是台灣半導體產業發展的不確定性。

工研院建議，台灣半導體業者應運用全球總部價值思維、拓展防疫與新應用服務」並「適應疫後產業新秩序」。

(旺報 )