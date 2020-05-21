在美陸關係急墮谷底之際，川普政府上周五再出招，宣布全面封殺大陸電信設備龍頭華為的晶片供貨來源，華為高層坦言新禁令已危及華為生存。究竟老美逼死華為有多狠？港媒解密3大致命招。

其實，美國1年前就對華為祭出禁令，阻止美國企業供應華為晶片，但效果有限，原因在於華為繞道找非美企業供應相關晶片和各種通訊設備。

香港經濟日報報導，觀察人士指出，美方花了一年升級華為禁令2.0，足以影響全球晶片供應鏈，並徹底地封殺華為，其背後暗藏3大手段。

手段１：動員全球晶片廠圍堵華為

美商務部上周公布新禁令提到，不論是美國或外國企業，若沒有拿到美方的特許，就不能用美國的軟體或技術製造晶片出貨給華為。

瑞信指出，全球約40%晶片製造商使用如應用材料、科林研發（Lam Research）等美企的設備；還有高達85%的比例使用Cadence、Synopsys、Mentor等美企軟體。在美國禁令下，幾乎找不到能供貨華為的代工廠，因此有分析師形容如同「閹割式」制裁。

手段２：無任何陸企能滿足華為供貨需求

市場人士指出，大陸晶圓代工龍頭中芯國際的先進製程水平低於台積電，中芯僅能接手16奈米及12奈米的部分產能，而目前台積電吃下華為5奈米、7奈米等晶片訂單則無法被取代。

儘管外界認為，華為或可轉向聯發科採購手機晶片，因為聯發科晶片並非客製、是自主製造，不適用美國禁令，但聯發科僅能解決華為手機晶片所需，無法提供華為通訊網絡建設所需的晶片。

手段３：美新禁令讓華為沒有逃生門

美國商務部的新禁令明訂，廠商供貨華為，才必須遵守美方限制措施；因此，晶片廠商雖可向華為的客戶企業供貨，由後者負責組裝晶片置入華為系統，再賣給華為。不過這種行為卻可能涉及蓄意欺騙美國，與華為合謀的晶片廠恐有被美國制裁的風險。

(中時電子報)