康橋國際學校各校區表現亮眼，在新北市及新竹市共囊括20個獎項。（康橋國際學校提供／葉書宏新北傳真）

康橋國際學校各校區表現亮眼，在新北市及新竹市共囊括20個獎項。（康橋國際學校提供／葉書宏新北傳真）

各縣市108學年度中小學科學展覽會成績陸續出爐，康橋國際學校各校區表現亮眼，在新北市及新竹市共囊括20個獎項，還榮獲新竹市科展團體獎第1名，多年來康橋推動學生自主探究學習的成果再次獲得成功的印證。

康橋國際學校表示，可以多次在地方及全國科展競賽中大放異彩，校方透過引導式學習讓學生自主思考、盡情研究，培育發現問題、解決問題的能力，例如小學部的「康橋／青山TIME」特色課程還有英語的主題探究課程「Kang Chiao Future Skills」，讓學生實際探究周遭事物，歷經這些扎實的訓練，孩子更懂得思考、喜歡探索、勇於發問。

林口校區7年級陳宥澧以「白裡透紅的秘密－搖蚊頦畸形與體內塑膠微粒之探討」榮獲國中組生物科特優，而小學部4年級藍御維、張淳善、許阡毅、王子寧的生活與應用科學參賽作品及5年級陳品蓁、林才正、翟彥珍、陳禹亨、楊秉真的化學科參賽作品還雙雙榮獲團體合作獎。

此外，青山校區6年級張詠程、王子云、鍾宜恩、潘述安及5年級李思嫻、王卉晨、施聿玹、劉芸彤則紛紛拿下國小組生物科及數學科優等。新竹校區12件參賽作品，更高達9件獲獎，還勇奪此次新竹市科展的乙組團體獎第1名。

科展主題的訂定來自於生活的靈感啟發。在康橋參與科展的學生多利用社團、午休或是下課時間相互討論及探究議題，而獨有的校園特色教學環境－田園教學區也給孩子更多的學習。

青山校區6年級沈嶢、李詠菲和林柏均便以學校田園區栽種的睡蓮為發想主題，探討「睡蓮的睡眠運動」。每到大下課時間就來到田園區，主動觀察睡蓮閉合開放的生理時鐘，根據實驗記錄製作資料試算表，印證提問想法，發現並得出支持論點。

康橋國際學校表示，接下來將有部分同學繼續挑戰全國科學展覽會，也有許多同學參加國際科學博覽會，除了勉勵學生繼續努力獲得好成績外，也期許所有的學生都能從生活周遭的觀察出發，發現、探究進而解決生活上各式各樣的問題。

(中時 )