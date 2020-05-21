羅志祥懺情文完全否定愷樂存在。(本報系資料照)

羅志祥懺情周揚青。(取自羅志祥微博)

羅志祥（小豬）與周揚青9年情斷，還被爆出渣男史，與旗下唯一女藝人愷樂(蝴蝶姐姐)有不正當男女關係，還與好兄弟經常舉行「多人運動」，令他感情、事業皆崩盤！未料羅志祥卻在昨日520發出7千字長文向周揚青道歉兼懺情，還被抓包悄悄按讚一項兩人復合的投票，疑似想挽回周揚青，也令不少網友更加心疼愷樂處境。

愷樂被捲入羅志祥、周揚青分手風暴，自上個月25號深夜在社群網站開口向周揚青道歉，神隱至今，她未來是否能被羅志祥扶正也成為外界關注焦點。然而羅志祥卻在520發長文細數昔日甜蜜點滴，向周揚青懺悔道歉，還被抓包點讚一項與周揚青復合的投票活動，疑似想追回周揚青。

先不論周揚青是否會吃回頭草，不少網友則是對愷樂更加心疼幾分，紛紛留言「愷樂太慘了，羅真的渣到底，沒救了，那封信真的…一言難盡 還是希望愷樂能振作起來，活出自己，她那麼好，值得更好的」、「更心疼愷樂了，在b站看了一些蝴蝶姐姐的視頻，她真的是個善良真誠的人，但她不僅受到感情的傷害，還被網友一邊倒的攻擊 」。

「看了羅志祥事件#最慘的其實就是蝴蝶姐姐簡愷樂，以後的演藝生涯可能就到此為止了，她是明星，經歷這些就會無限被放大。況且女生，很難洗白。像普通人也會發生這些事，紙包不住火，無論是小三還是被小三，終會有報應…女生三觀要正的同時…更要擦亮眼識人 」、「羅志祥的長文表白也是再一次否定了蝴蝶姐姐的存在，估計蝴蝶姐姐現在正在某個角落裡盡情的哭泣著。」

(中時電子報)