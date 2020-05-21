全球新冠肺炎肆虐，台灣在第一線的醫護人員辛勤守護下，防疫成效讓全世界刮目相看。歐立達股份有限公司董事長陳逸弘21日赴衛生福利部桃園醫院致贈185雙科技減壓足墊，向醫護致敬。

陳逸弘表示，疫情期間，醫護冒著高度風險，不辭辛勞的為全民健康安全把關，因此帶來185雙科技足墊，該足墊經陽明大學教授楊世偉研究團隊的研究，可由動態力學科技，讓身體肌肉、筋膜使用有效率，疲勞不隔夜，用來表達對於醫護人員的敬意。

他說，此次疫情重創經濟，由衷感謝所有醫護人員的付出與努力，相信疫情總有結束的一天，只要我們有信心，大家一起挺過去！

衛生福利部桃園醫院院長徐永年說，謝謝歐立達股份有限公司送給醫院那麼貼心的禮物，讓防疫醫護人員的雙腳可以減壓，避免因久站所帶來的工作傷害，雙腳的舒適，使護理同仁有輕鬆的生理與愉悅的心理，直接反饋在病人的照護。院長徐永年感謝歐立達股份有限公司為防疫盡一份心力。徐永年也承諾桃園醫院會一直守護桃園地區民眾的健康，永遠站在第一線對抗疫情，為國人的健康把關。

(中時 )