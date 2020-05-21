又有日本人氣餐飲名店決定退出台灣市場！代理引進日本Eggsn Things厚鬆餅的瓦城泰統集團今（21）日發聲明表示，為尊重與配合日方合資公司決定結束Eggs n Things台灣代理業務，瓦城表示，很遺憾無法繼續提供服務，Eggs n Things將營運至5/31（日）止。為感謝顧客的支持與愛護，自5/22（五）起用餐全面9折。

Eggsn Things2010年成立於日本東京原宿，並以高15公分、可以將一個人臉遮住的「鮮奶油火山鬆餅」而聲名大噪並快速成功發連鎖。2018年瓦城泰統集團引進台灣，並在台北市信義區微風松高百貨開設門市，並將於6月26日正式試營運。

瓦城泰統集團董事長徐承義表示，自己幾年前到東京參加國際會議，在東京表參道看到一堆飲食男女排隊等著進〈Eggsn Things〉吃鬆餅。因為好奇，徐承義決定「跟著排」，吃完後覺得「確實好吃」，從此對這個品牌留下深刻印象。2018年瓦城設立「全球美味公司」打造國際美食餐飲平台，〈Eggsn Things〉就成了第一個引進台灣的美食品牌。

源自夏威夷的「Eggs n Things」，於2010年在日本東京原宿開設1號店，其後發展連鎖並在日本有多家分店，全盛期每家店舖排隊人潮，平均每日排隊人龍綿延2條街，更曾創下等候3小時的紀錄，展現「鮮奶油火山鬆餅」的超人氣。瓦城引進台灣後，亦掀起厚鬆餅吃食熱潮，如今退出台灣市場，令不少人意外。

(工商 )