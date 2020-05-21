大陸工信部網站公佈了一款型號為900N的中興新機參數信息。從該網站公佈的參數信息中可以看到，這是一款5G網路的手機。另外，該網站還公佈了這款中興新機的外觀照片。有消息透露，這款手機搭載的處理器是天璣800。

據工信部顯示的信息，中興這款5G新機搭載了一顆主頻為2.0GHz的處理器，有6GB和8GB兩種記憶體規格可選，運行Android 10系統；採用一塊6.53英寸的挖孔屏幕，分辨率為2340×1080；內置一塊3900mAh容量電池，支持快速充電技術；機身尺寸為162.7×76.3×8.8mm，重量是184g。另外，該網站還公佈了這款手機的攝像頭參數，採用後置四攝設計，分別由一枚4800萬像素鏡頭+一枚800萬像素鏡頭+兩枚200萬像素鏡頭組成，前置是一枚1600萬像素的自拍鏡頭；機身背部設置有指紋識別模塊。

中興這款新手機的外觀酷似該品牌此前發佈的中興Axon 11手機，因此有消息指出，這款手機是中興Axon 11 SE。不過，這兩款手機的外觀也有不同，新機採用了挖孔屏設計，而中興Axon 11採用了水滴屏設計，前者機身背部還加入了實體指紋識別模組。目前，暫不知道中興這款新機的發佈會是什麼時候，猜測很有可能是6月初正式亮相。

(中時電子報)