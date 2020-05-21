作為緩解企業融資難、融資貴的一大「利器」，自疫情發生以來，融資擔保行業被更多業內人士關注。此前，上海還頒布一系列政策加大融資擔保力度，比如確保2020年全年政策性融資擔保貸款規模增加至人民幣30億元以上等。業內的共識是，政府性融資擔保對小微企業融資的支持作用正在顯現。

大陸全國政協委員、中國人民銀行上海分行行長金鵬輝在今年提交的兩會提案中談到，目前大陸政府性融資擔保體系仍存不足。金鵬輝表示，比如主業不夠突出，為小微企業和三農融資的政策性擔保業務占比下降；擔保能力不強，多數政府擔保公司的放大倍數遠低於政策規定；銀擔合作不暢，且風險分擔補償機制不健全等。

在實踐過程中，金鵬輝還表示，政府性融資擔保機構還存在績效考核側重資本保值增值和盈利、市場化運作水平不高等問題。

針對上述問題，金鵬輝建議，首先，要進一步明確政府性融資擔保機構的職責定位，政府性融資擔保機構應聚焦小微企業和三農開展業務，省級政府性融資擔保基金應採取市場化運作方式；同時，進一步完善政府性融資擔保機構的業務模式。

具體做法是，取消對政府性擔保機構的盈利要求，完善盡職免責機制；明確擔保業務放大倍數下限，發揮融資擔保機構增信作用；合理設置差別化擔保再擔保費率；指導商業銀行積極參與銀擔合作；降低有政府融資擔保的小微企業貸款的風險權重。

金鵬輝還稱，在銀擔合作中，需多管道補充資金來源，如中央和地方財政每年對此註資；整合各類財政支持和獎補資金充實擔保基金；鼓勵行業協會、企事業單位捐資；人民銀行給予再貸款等多種工具支持；鼓勵金融機構參與銀擔合作。

此外，金鵬輝還對加強金融法治建設提出建議，他認為，可以考慮在上海臨港等地探索建立金融法治試驗區，建立既契合大陸國情又與國際接軌的金融法治體系。

(旺報 )