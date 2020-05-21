桃園市長鄭文燦21日到桃園防災教育館體驗。（賴佑維攝）

桃園防災教育館在疫情期間休館，利用機會進行設備升級施工，19日重新開館，更新沉浸式防災歷險記、全景式防災小畫家及升級用電安全AR擴增實境，讓民眾有新的體驗。

消防局指出，利用3、4月防疫休館，更新沉浸式防災歷險記、全景式防災小畫家及升級用電安全AR擴增實境，民眾在內體驗，也能了解消防知識。重新開館後，民眾仍需戴口罩、量額溫才能入內。此外館舍內也有乾洗手機，歡迎民眾多加利用。

(中時 )