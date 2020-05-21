桃園防災教育館 疫情期間升級 19:202020/05/21 中時 賴佑維 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 桃園市長鄭文燦21日到桃園防災教育館體驗。（賴佑維攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 桃園市長鄭文燦21日到桃園防災教育館體驗。（賴佑維攝） 桃園防災教育館在疫情期間休館，利用機會進行設備升級施工，19日重新開館，更新沉浸式防災歷險記、全景式防災小畫家及升級用電安全AR擴增實境，讓民眾有新的體驗。 消防局指出，利用3、4月防疫休館，更新沉浸式防災歷險記、全景式防災小畫家及升級用電安全AR擴增實境，民眾在內體驗，也能了解消防知識。重新開館後，民眾仍需戴口罩、量額溫才能入內。此外館舍內也有乾洗手機，歡迎民眾多加利用。 (中時 ) #防災 #升級 #民眾 #歷險記 #小畫家 也許您會感興趣 推薦閱讀 Zespri奇異果 品牌新升級 04:102020/05/19 財經要聞 華為禁令升級 陸商務部：將採取必要措施維護權益 17:172020/05/17 財經 獨》柯文哲再失大將 民眾黨秘書長張哲揚確定請辭 09:042020/05/18 政治 新北市企業防災再精進 7間大型企業參與合作 13:092020/05/19 社會 針對中國 美將大採購戰斧飛彈 04:102020/05/20 焦點新聞 新北企業結合社區防災 增7家簽備忘錄 04:102020/05/20 地方新聞 聯聚藝術饗宴 中西巨作環繞 04:102020/05/21 財經焦點 防災意識崛起 新保：善用保全服務打贏生存戰 10:592020/05/21 財經 iOS 13.5來了！果粉快更新 戴口罩也能解鎖iPhone 17:072020/05/21 科技 頂級瓷器向古典藝術取經 搶攻藏家目光 19:022020/05/21 消費 社會熱門新聞 長髮清秀美魔媽 假學歷騙倒台積電老公 網酸：竹科男 - 社會 豬肉張偷吃對面越南闆娘 摩鐵激戰16回 攤商全都知 - 社會 拒檢疫持滅火器威脅跳樓 彰化男遭求從重量刑 - 社會 不甩禁令堅邀200親友辦婚宴 16人染疫新郎爸亡 - 社會 透明走光！羞見護士穿內衣巡房 主管開罰網怒了 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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