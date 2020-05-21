勞動部針對勞工推出最高10萬元的紓困貸款，勞動部公布「勞工紓困貸款」的最新統計，截至21日下午5時為止，累計有84萬3,814人送件申請，而審核完畢後核貸件數為48萬519件，累計撥款件數為29萬7,561件。勞動部官員推估，以這速度大約在下週，含加碼的100萬個名額就會用罄。

勞動部4月30日推出「勞工紓困貸款」，不到兩週申請的案件已經突破原本預設的50萬人。勞動部勞動福祉退休司司長孫碧霞表示，政院已經宣布加碼，所以已經申請的民眾不用擔心，只要符合申貸資格，就可以核准。據勞動部統計，今（21）日的新增申貸數也來到2萬9,346件。

勞動部「勞工紓困貸款」的貸款對象為受嚴重特殊傳染性肺炎影響之勞工，年滿20歲且為本國籍勞工，每人貸款額度最高10萬元，貸款期限3年，由信保基金提供10成信用保證，貸款利率按中華郵政二年期定期儲金機動利率加百分之一計算，目前為1.845％，勞動部補貼第一年貸款利息。貸款第一年前六個月為寬限期，勞工無須繳納本金，第七個月至第12個月攤還本金。

勞動部表示，承貸銀行受理勞工申請後，依銀行授信規定瞭解申請人信用情形，並使用「勞工紓困貸款簡易信用評分表」瞭解申請人工作收入狀況，以評估還款來源。承貸銀行審查後將申請案件送信保基金核保並核貸後，通知申請人簽約對保並撥貸。

另外，針對自營作業者與無一定雇主的紓困方案，據勞保局統計，20日晚間24時已完成121萬3,354件，總計撥款111萬7,873件，總金額為335億3,619萬元。

(工商 )