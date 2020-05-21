受到滯留鋒面的影響，全台灣今晚起會開始有明顯強降雨，稍早氣象局也針對20縣市發布豪大雨特報。天氣分析師吳聖宇發文提醒，山區預期普遍會有豪雨等級的機會，尤其這種風速強的降雨，可怕的地方就在持續性降雨，未來36-48小時內要多留意。

吳聖宇在臉書上透露，西南季風往北延伸且風速漸增強，預期今晚到23日有機會增強到西南氣流等級。迎風的苗栗以南到高屏地區以及台東降雨會最明顯，配合地形抬升作用，山區雨量會比平地大，局部區域更可達大豪雨等級。

吳聖宇提到，新竹以北到宜蘭、花蓮一帶雖然相對在背風面，雨勢會小一些，但仍普遍有機會達到大雨等級降雨量，局部地區可達到豪雨等級。至於周日降雨是否能緩和，要看西南氣流強風軸以及鋒面實際移動的情況而定。

最後，吳聖宇強調，這種風速強的降雨，或許不見得會有非常旺盛的對流，但可怕的地方在於持續性的雨勢，尤其是跟地形交互作用產生的連續強降雨，接下來36-48小時內要多留意了。

(中時電子報)