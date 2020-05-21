民進黨北市議員王世堅21日質詢痛批，北市府祕書處媒體事務組人員，一堆從其他局處借調過來，有的上班時間當美食部落客，有的是應徵民眾黨政治公關結果進了北市府。民進黨北市議員許淑華更指，市府各單位支援人數62人，祕書處就占16人，整個市府淪為民眾黨人才培育機器。祕書長薛春明答詢，等疫情告段落，該歸建就歸建。

王世堅表示，北市府180名從就服處招聘的人員，竟有5人是沒經過就服處及面試，直接掛在祕書處之下，儼然公器私用，其中從原民會借調來的祕書林珍羽，更在上班時間當美食部落客，主任研究員陳智菡更直接在廣播節目坦言當初是應徵民眾黨法案人員，竟直接進北市府，市府還沒公告，陳就在臉書預告，根本內定。

薛春明則說，招聘人員都有經過公開徵選，但那5人是機要人員，不需經過聘用人員條例的公開徵選，而機要人員進用是在3月，就是在疫情爆發後，許多業務需要人力支援，市長14日說過，等疫情告一段落，該歸建的人都會歸建。

針對林珍羽發美食文的時間，人事處長程本清說，市府在疫情間有擴大彈性時間，上班提早至7時30分、下班提早至4時30分。王世堅怒轟「被逮到摸魚這麼彈性上班喔？」程說，有刷卡紀錄可查。

許淑華痛批，柯市府近幾年出現許多人事黑機關，祕書處的員額根本沒有編滿，卻透過市府資源安插自己屬意的人員，副發言人的「輿情分析」職務是是向市長口頭報告，沒任何的書面紀錄能供參考，另外「參與整合行銷會議」，從去年至今共舉行26次，卻僅前副發言人柯昱安出席過一次，前市府顧問蔡壁如還能出現過多次不同簽名，現任3位副發言人年薪換算下來將近250萬，市長柯文哲根本「用人唯私」，無心市政。

薛春明答覆，祕書處除了副祕書長以上，沒安排任何人力，有考量祕書處應走向法治編制組織，疫情告段落後，整個人力通盤檢討，媒事組支援人力不會那麼多。至於蔡壁如的簽名，薛說e化電腦簽名跟紙上簽會不一樣。媒事組長王志達說，整合行銷會議若發言人參加，副發言人就不用參加。

(中時 )