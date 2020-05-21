為感謝綠衣天使默默為載送口罩付出心力，佛教慈濟慈善事業基金會21日會同在地企業，捐贈1200份祝福包向郵務人員表達敬意。（蔡依珍攝）

為感謝綠衣天使默默為載送口罩付出心力，佛教慈濟慈善事業基金會21日會同在地企業，捐贈1200份祝福包向郵務人員表達敬意。（蔡依珍攝）

為感謝綠衣天使默默為載送口罩付出心力，佛教慈濟慈善事業基金會21日會同在地企業，捐贈1200份祝福包向郵務人員表達敬意。（蔡依珍攝）

為感謝綠衣天使默默為載送口罩付出心力，佛教慈濟慈善事業基金會21日會同在地企業，捐贈1200份祝福包向郵務人員表達敬意。（蔡依珍攝）

為感謝綠衣天使默默為載送口罩付出心力，佛教慈濟慈善事業基金會21日會同在地企業，捐贈1200份祝福包向郵務人員表達敬意。（蔡依珍攝）

為感謝綠衣天使默默為載送口罩付出心力，佛教慈濟慈善事業基金會21日會同在地企業，捐贈1200份祝福包向郵務人員表達敬意。（蔡依珍攝）

中華郵政2／4開始配送口罩、2／18配送酒精，桃園郵局郵務士肩負重任，不但加班到5家口罩廠收貨配送，更因天天搬每箱13公斤重酒精手部拉傷，清明連假也響應口罩外交無法休息，其中桃園快捷股長陳宇成更超過120天未休息，但都以「做功德」無怨無悔，21日慈濟贈送感恩包，謝謝綠衣天使的努力。

同仁推崇是「口罩幫總理大臣」的陳宇成表示，桃園5家口罩工廠日產240萬片口罩，桃園郵局天天肩負收貨和配送工作，至今已配送1.7億片口罩，除了配送到藥局、超商，有時還得支援到台北、高雄，「常常在送貨路上接到電話就轉往高速公路南下支援！」也曾晚上接到電話支援到深夜。

「最累的應該是載酒精！」郵遞士邱祥益說，酒精搬運起來相當吃力，都搬到肌肉拉傷，他也透露4月5日支援口罩外交勤務，1190箱要送機場，僅8台車為了縮短載送趟次，捨棄棧板改以人工搬貨每台車「裝好裝滿」，雖然可以增加1／3空間，卻要不斷上下搬貨，時間壓力從早忙到晚，忙到沒空吃飯，結束時都癱在椅上無法動彈。

陳宇成也說，宅經濟發燒，快捷包裹也大增3成，疫情期間工作倍增，雖然體力耗盡，但心境滿足，很開心能為國家盡一份心力。桃園市長鄭文燦讚中華郵政是最好物流，將各種防疫物資配送到城鄉角落，是防疫國家隊的無名英雄，感謝綠衣天使默默付出，也希望慈濟有養生品、零食、名產的1200份祝福包，能喚起更多企業及民眾對郵務人員的關心。

中華郵政公司副主任委員蔡文慶表示，中華郵政成立124年以來，時時與民眾站在一起，本次投入國家防疫工作，所有外勤同仁協助投遞防疫物資使命必達。感謝市府團隊給予許多幫忙與協助，讓中華郵政能為防疫盡一份心力，也感謝慈濟慈善基金會及桃園市國際同濟會等，讓所有外勤同仁都感到非常溫暖，中華郵政將繼續為民眾提供最好的服務，也將結合民間力量持續關心公益事業。

佛教慈濟慈善事業基金會副執行長劉銘達表示，自疫情席捲全球以來，慈濟在世界各地陸續發放祝福包等防疫物資，表達慈濟人對確診病患、居家隔離檢疫者以及防疫同仁的心意。本次捐贈物資聚集許多單位的祝福，包括桃園市國際同濟會、在地實業家、台東縣關山鎮農會、桃園市蘆竹區農會等，希望對任勞任怨的綠衣天使表達感謝之意，也祝福台灣順利渡過疫情的考驗。

(中時 )