華南金控法人董事代表人異動 19:562020/05/21 工商 孫彬訓 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 華南金控公告，法人董事代表人異動，發生變動日期為5月21日，法人名稱為臺灣銀行股份有限公司，舊任者為華南金控董事林明裕，新任者無，異動原因為辭任，原任期為2019年6月14日至2022年6月13日，此異動自2020年5月21日生效。 (工商 ) #異動 #華南金控 #法人董事代表人 #變動 #名稱 也許您會感興趣 推薦閱讀 人事異動站 5月8日至5月14日 04:102020/05/17 產業．科技 名稱惹議 市府將再研議 04:102020/05/18 地方新聞 吳念真開新粉專回歸 曝光名稱2意義 21:102020/05/18 生活 政院內閣人事記者會 新任發言人首次亮相 16:012020/05/19 政治 風紀股長名稱 從台東校園消失 04:102020/05/20 地方新聞 比亞迪汽車人事異動 王傳福卸任法人及董事長 16:342020/05/20 財經 瑞銀台灣區研究團隊異動 董成康另有生涯規畫 15:072020/05/21 財經 財經熱門新聞 北京慌了！陸廠救不了華為 專家爆最大敗筆 - 財經 遭台積電斷貨能活多久？華為最後死期曝光 - 財經 川普怒控大陸偷技術 專家曝200年前老美手段更黑 - 財經 台積電掉槍 三星奪單華為？真相竟是… - 財經 川普對華為開槍！瘋了…陸散戶竟狂炒這檔 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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