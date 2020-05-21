華南金控公告，法人董事代表人異動，發生變動日期為5月21日，法人名稱為臺灣銀行股份有限公司，舊任者為華南金控董事林明裕，新任者無，異動原因為辭任，原任期為2019年6月14日至2022年6月13日，此異動自2020年5月21日生效。

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