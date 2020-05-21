東明相飾演監獄繪畫老師，有人性黑暗面的演出。（鏡象電影提供）

台北電影節釋出電影劇照，模糊的影像隱約透露兩人的神祕關係。（台北電影節提供）

甫入選今年台北電影節「國際新導演競賽」的國片《惡之畫》，由新銳導演陳永錤執導，演員卡司找來黃河、東明相以及劉品言，當中劉品言破格演出，甩脫以往螢幕甜美形象，化身城府極深的畫廊老闆娘，更有場職場性騷擾的激烈戲碼，犧牲不小。

據了解，劉品言飾演的美麗老闆娘，人設類似梅莉史翠普在《穿著Prada的惡魔》中飾演的時尚雜誌主編米蘭達，是業界佼佼者，懂畫也會品畫，能精準看出哪幅畫的作者是潛力股，片中她為捧畫家不擇手段，也因她的作為，點燃劇情導火線，是相當關鍵的角色。

而黃河跟東明相在片中也都有露一手，兩人均有拍攝繪畫的場景，黃河飾演在監獄中學畫的受刑人，畢業於復興美工的他，拿起畫筆來毫不陌生；飾演監獄繪畫老師的東明相，更是開過畫展的明星畫家，是陳永錤不可多得的演員人選。

因為陳永錤是新導演，拍片資金並不是太高，但他手法、題材獨特，被影展選片人形容風格像是韓國導演金基德，且電影劇情勇敢觸碰死刑、＃MeToo、人性黑暗面等敏感議題，片型也包含了驚悚、類型、推理片等元素，讓3位主要演員都相當願意嘗試，全都降片酬演出支持。

《惡之畫》將在台北電影節進行世界首映，8月將會有集資上映活動，預計最快今年10月上院線，片商原本有意在台北電影節之後前進釜山影展試試水溫，但因為新冠肺炎疫情為停消，恐怕釜山行機率不大。

(中時 )