近期市場對於風險情緒尚不穩定，新冠病毒疫情使美國不動產市場波動較高，不過5月初以來，美國進入重啟經濟階段，REITs也伴隨經濟活動復甦而上漲，低利率加上獲利穩健增長，再搭配相對高息水準，具租金概念的不動產類股有望吸引防禦性買盤流入。

投信法人表示，雖然國際貿易關係不穩持續為市場帶來干擾，不過整體來看，美國地產評價便宜、殖利率高，REITs及不動產類股仍有向上空間，因此建議投資人可掌握短線反彈、中長線布局的契機。

群益投信表示，近期市場對於風險情緒尚不穩定。雖然國際貿易關係不穩持續為市場帶來干擾，不過整體來看，獲利穩健增長，再搭配相對高息水準，具租金概念的不動產類股有望吸引防禦性買盤流入，REITs及不動產類股仍有向上空間，在當前全球網路通訊蓬勃發展、電子商務盛行下，特殊型REITs的受惠程度高，獲利成長快速，因此投資道瓊美國地產指數更能同時兼顧需求、前景看好的特殊型REITs成長機會，以及租金走揚的傳統型REITs之投資契機。不過操作上仍需持續關注新冠病毒疫情、各國央行政策動向、中美貿易戰發展等等。

群益道瓊美國地產ETF基金經理人林孟迪表示，今年3、4月美國採取封城與居家隔離來阻斷疫情，經濟活動停擺、企業業務急速緊縮，對辦公室、零售、度假旅館、工業等相關地產產生嚴重衝擊，不過，美國政府推出的大規模激勵方案，包括3,000億美元的現金支票、加碼失業救濟金補助金額、及對中小企業的貸款及紓困，將有助於改善租金的繳付能力，使得美國租金違約率風險因政府刺激降低。

此外，近期REITS稍有反彈，其價格/淨值比來到20％的折價，但仍遠低於其長期平均，其股利率也來到4.53％的位置，有助於長期資金進場。

再從技術分析來看，道瓊美國地產指數自3月底落底以來開始反彈，5月14日回檔不再破前低，形成可觀察的上升趨勢線。

(工商 )