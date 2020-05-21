台新金控提名6席董事名單，其中台新金董事吳澄清亦在名單上，被外界質疑違反金金分離。對此，金管會21日表示「個案不評論」，但若金控公司董事要出任銀行董事，「推定無利益衝突」，不用事先取得金管會核准，但必須說明投資關係及簽署無利益衝突聲明書。

銀行局副局長黃光熙強調，各金控或銀行指派董監代表到其他金融機構，「要自行檢視是否依相關規定辦理，且要聲明是否有利益衝突」，且聲明是具有法律效益。

前金管會主委顧立雄相當自豪的是其任內推動金控、銀行大股東的最終受益人申報，另外就是明確產金分離、金金分離的政策，2018年就預告金融機構的負責人及其二親等以內關係人，不得兼任另一家金融機構負責人或董監，以避免利益衝突，這項新規定在2019年7月1日正式上路，如當時台新金董事長吳東亮的老婆彭雪芬出任新光金董事，即在金管會確認政策後，自動請辭。

彰化銀行今年要進行董監改選，再度引發公民股席次分配問題，台新金方面提名五席法人代表及一席自然人董事，其中就有台新金董事吳澄清，被外界質疑違反金金分離，應不得兼任彰銀董事。

銀行局昨日表示，已有「問答集」，各金融機構可視自身情況檢視是否合規，其中金控公司若派自家董事兼任另一家銀行董事（非子公司），問答集表格中明白載明「推定無利益衝突」，也不用事先報金管會核准，但台新金事先，及彰銀事後就選上的董事名單，要說明投資關係及董事要簽署無利益衝突聲明書。

也就是說吳澄清的提名並沒有違反金金分離，但前提是「要選得上」，且之後要再簽署聲明書。

(工商 )