4名滯台藏人向內政部移民署申請居留權被否准，要求10日內出境，否則驅逐出境。4人向台北高等行政法院聲請停止執行遭駁，再提抗告，最高行政法院逆轉裁准，4人得暫時居留。

這4名滯台藏人其中3人持尼泊爾護照，1人持印度護照，2005年2015年以弘法或依親事由簽證入國，《入出國及移民法》2016年修正施行後，4人自首入境證照是偽造的，稱在尼泊爾、印度地區無國籍人民，申請居留許可，但移民署認為不符規定否准。

4人提起行政訴訟爭居留權，並聲請停止執行，但北高行認為要件不符，且避免其他類似個案群起效尤，影響我國整體移民政策、簽證審核及國境管理等公益，駁回停止執行聲請。

4人不服抗告，最高行認為我國通過《兩公約施行法》，保障無國籍人民居留及工作等權利，已成為我國應盡的責任與義務，北京政府對西藏地區的高壓統治屬實，《移民法》修法時，立法者已通盤評估滯台藏人在國際上可能受到的人權待遇，應認已合致不遣返原則要件。

裁定指出，藏人處境為國際社會所公知，無庸舉證，若將4人送回尼泊爾或印度，因他們無國籍，尼泊爾或印度政府不會施以公民保護，可能被遣送回西藏或其他地區，可能對其發生重大損害，故認定有暫時居留必要。

(中時 )