賈新興指出，這波降雨主要集中在「中南部山區」居多，預計最關鍵的降雨將從21日（周四）晚上8點左右開始。（摘自賈新興臉書）

季節性梅雨鋒面襲台，全台雨量快速飆升，中央氣象局今（21）也針對全台多縣市發布豪、大雨特報。氣象局指出，受到滯留鋒面影響及西南風增強，將會短時間強降雨出現。而氣象分析師「賈新興」特地整理出21-23日全台降雨熱區及時序，預計從21日晚間8時開始出現關鍵性大雨，這段期間全台雨量將快速累積。

今（21日）下午氣象局啟動「較大規模或較劇烈豪雨作業」，由於全台受到滯留鋒影響，加上西南風增強，降雨明顯變大，預估今晚到明（23日）全台出現大雨、豪雨機率大增。《天氣風險》氣象分析師「賈新興」在臉書上特別分享自己整理出「每12小時預測降雨時序」，同時也標註出降雨熱區，提供民眾參考。

賈新興指出，這波降雨主要集中在「中南部山區」居多，預計最關鍵的降雨將從21日（周四）晚上8點左右開始，同時，在22日（周五）上午8時至23日（周六）晚間8時，這期間是雨量快速累積的時候。

賈新興提供的降雨熱區表每隔12小時劃分一次，表示「沒有列出的地方不是都沒事，但標示出來的是重中之重」。降雨熱區分別為：

21日8時至20時→【中部、桃竹苗】；

21日20時至22日8時→【中部、嘉義、高屏地區、（北北基、桃不確定）】；

22日8時至20時→【中部、南投、雲嘉南、高屏、花東地區】；

22日20時至23日8時→【中部、南投、雲嘉南、高屏、花東地區、桃竹苗、北北基】；

23日8時至20時→【嘉南、高屏、花東地區】；

23日20時至24日17時→【高屏】

賈新興提醒，此波降雨期間，民眾除了要留意豪大雨，也要注意鋒面會伴隨雷擊及瞬間強陣風，呼籲大家盡量避免前往山區、河邊。

全台受到滯留鋒影響，加上西南風增強，中央氣象局今（21）也針對全台多縣市發布豪、大雨特報。（中央氣象局提供）

(中時電子報)