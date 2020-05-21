美國總統川普在上任之後，就不斷用「大陸每年偷竊我們幾千億美元」、「大陸偷竊了我的技術、工作」等等話語來批評大陸，這也是川普發動貿易戰、封殺華為的主要藉口。但只要對工業發展史稍有了解的人，就可知道美國沒有資格說出這種話，因為中國大陸今天的作法，跟18世紀的美國如出一轍，根本是五十步笑百步。

美聯社作家威斯曼（Paul Wiseman）曾發表文章表示，18及19世紀中最熱衷竊取別國先進技術的，不是他國，正是美國；而美國現今指責中國大陸從事這種偷竊違法行為，曾在兩世紀前幫助美國超越歐洲競爭對手，成為工業巨人。

兩百多年前，美國尚處於缺乏技術勞工的年輕國家，也一樣無視別人要求保障商業機密，靠著偷竊技術來進步。雜誌「外交政策」（Foreign Policy）2012年詳查美國過去這段工業間諜的可恥歷史後，稱19世紀的美國活脫脫就是今日的大陸。

文章指出，鼓動剽竊的官員是當時的美國財長漢密爾頓（Alexander Hamilton），苦主則是英國。漢密爾頓為讓國家轉變為工業強權，1791年時主張美國需「取得一切在歐洲出名的機械」。美國在18世紀要想成為經濟強權，獲得高級技術人員或業內行家，也跟取得硬體一樣重要。

智財海盜當時還會獲美國讚揚。現為美國布朗大學華森國際與公共事務研究中心（Brown University's Watson Institute for International and Public Affairs）、著有「走私者國度：非法貿易如何造就美國」（Smuggler Nation: How Illicit Trade Made America）一書的安德瑞亞斯（Peter Andreas）在其書中所載，一個將棉花處理機具從倫敦走私到美國的人，還被賓州貿易團體盛讚「山寨紡織機具的巧匠」，願提供重賞。這部仿冒版的機具，還出現在1788年於費城舉行的國慶遊行隊伍。漢密爾頓1791年時還授權財政部，給願將仿製版英國紡織機械帶到美國的英國紡織工人生活津貼。

雖然英國為防技術外流，對輸出工業設備祭出重罰，並揚言對招攬英國技工到海外科處1年刑責，但全都徒勞無功。

安德瑞亞斯表示，「我們今天告訴大陸的是，『照我說的做，別學我的作法』。但事實是，美國自己過去就是全球智財剽竊的溫床。」安德瑞亞斯並不反對美國對抗大陸的侵權行為，「但從回顧史實的角度看，責難與義正詞嚴就大可不必」。

這個情況在進入19世紀之後，情況也並沒有改善太多。只不過當時已經發展出較完善的專利制度，常被拿來做為兒童勵志故事的發明大王愛迪生，其實本身也是個有名抄襲大王，他的許多發明都是從歐洲當時已發展出來的技術改善、登記成自家專利。

美國科技領先全球，要一直到一次大戰後，歐洲百廢待舉，才20年後又發生第二次世界大戰，美國雖參戰，但主戰場都不在其本土，至此，才確立了美國科技領導全球的地位。

(中時電子報)