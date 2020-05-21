在疫情之下，需要多人群聚演出的交響樂團表演，是否會增加音樂家染疫風險？日前百年老團維也納愛樂發表聲明表示，只要保持1公尺以上安全距離，並不會增加染疫的高風險。

維也納愛樂管弦樂團近期安排團員參加一項實驗，將特殊儀器放入鼻腔中，觀察不同樂器，在演奏時的呼氣距離有多長，結果顯示，管樂器呼出的氣息，最遠不會超出80公分以外的距離。弦樂器的演奏者，則是在演奏或休息時間，都不會超出50公分。

因此研究結果顯示，不管是管樂或弦樂，呼出的氣息最遠都仍在1公尺以內，因此只要彼此保持1公尺以上的距離，可確保一定的安全。

據了解，目前國內樂團做法，同樣為排練實施座位上的安全距離，如台北市立國樂團調整團員座位間距，保持1.5公尺以上的距離，演出時絲竹類、弦樂、擊樂等聲部團員，皆配戴口罩，無法配戴口罩演奏的管樂器類，則是架設透明夾板，防止飛沫噴灑，團員也需自主注意健康狀況，有任何身體不舒服，可向團方請假。

國家交響樂團同樣控制每個樂團席次間，維持1.5公尺以上距離，同時佩戴口罩、增設透明隔板，並在演出前後加強消毒，升級防護。

(中時 )