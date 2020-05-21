疫情期間，各種演出全面取消，全球各地表演廳、藝術家都在想辦法找出路。公視本周末開始將在網路上連推三場直播音樂會，由呂紹嘉指揮國家交響樂團演出，曲目包括莫札特、貝多芬及德弗札克的作品。

公視基金會董事長陳郁秀表示，「網路直播音樂會對公視而言是新嘗試，未來是否建立付費機制，端看不同團隊意願，還有不同的版權問題，都待後續討論。目前我們先扮演平台角色，以推廣為主，先和大家分享音樂。」

節目製作人張秀曼表示，如同紐約大都會歌劇院的做法，「這次開演前會安排後台現場直擊，帶觀眾參與音樂家的周邊動態，或是聽表演者說小故事，讓觀眾更有現場參與的感覺。」

陳郁秀表示，這次和公視表演廳不同的地方在於，這是一場網路直播音樂會，不是預錄播放。她觀察，未來在線上策畫音樂會，是一大趨勢，「不同觀眾的喜好，都要照顧到，包括內容屬性、時間長短的安排，都是學問。」

(中時 )