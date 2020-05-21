4月份全球前10大吸金基金出爐，其中高達5檔是投資級債基金，在熱賣基金中數量居冠，顯示目前投資級債基金仍最受投資人青睞，其他擠進全球熱賣前10名的基金類型分別為3檔股票型基金、1檔綜合債基金以及1檔高收益債基金。

野村投信表示，4月以來，投資級債資金流向強勢由負翻正，截至5月13日，已連續6週吸引資金淨流入，主要是因為受惠於美國聯準會（Fed）表態購債的支持，使市場對投資級債的需求強勁復甦。此外，先前擔憂金融市場波動加劇的大量資金，目前仍停泊於貨幣市場基金等待時機，待市場信心進一步恢復後，資金將從貨幣市場基金回流，率先受惠資產將是投資級債，預期將提供有利支撐。

NN（L）投資級公司債基金經理人高德洋（Anil Katarya）表示，投資級債利差仍位於少見的高檔水準，根據過去經驗，超過80％的時間裡投資級公司債的利差都低於目前水準，意味著現在是可用折扣價購買高品質公司債的難得機會。展望未來，疫情對市場的影響接近塵埃落定，儘管企業獲利短期受衝擊，但預期將很快出現反彈，為投資級債提供進一步支撐。

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