美國商務部最新禁制令管制趨嚴，市場擔憂華為庫存用盡後影響5G基地台建置及相關設備出口，並憂心大陸進一步反制，而影響美系供應鏈，部分華為供應鏈短期受市場氣圍影響，中長期則須視其餘5G設備商是否能取而代之。整體來看，投信法人對於台股長線仍看俏。

日盛新台商基金經理人張亞瑋表示，華為及其他大陸品牌將持續加速去美化，將使部分台灣供應鏈受惠。後續產業觀察重點，以下半年需求佳的伺服器、5G光纖、AI、HPC及大陸去美化下的受惠股為主。

台新中國通基金經理人魏永祥表示，美國、台灣5月財報季即將結束，第一季財報與第二季展望將牽動市場對下半年企業獲利的預期，可藉此觀察獲利修正潮是否近尾聲。

整體來看，台股經過4月的強勢反彈後，5月再大漲的機率不大，但除非國際疫情再攀高峰，否則再出現大跌的機率亦不高，預期5月底前行情將以區間整理格局為主，個股表現將優於指數表現。

選股方面，5G相關、伺服器、半導體等族群持續看好，另外，跌深的優質中小型股、高殖利率股等亦可列為選股方向。

(工商 )