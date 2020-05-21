民眾出遊意願隨著疫情趨緩而逐漸提高澎湖唯一5星級國際品牌飯店「澎湖福朋喜來登酒店」以海島避暑趣為主題，推出3款3天2夜的住房專案，無論是搭上法國頂級帆船徜徉大海、一探綺麗海底世界，或大玩SUP立式划槳、透明獨木舟等活動，讓房客不用出國也能體驗夢幻夏季海島假期。

最好玩好吃的首推「帆船之旅．極致漫遊」專案，房客不僅能入住坐擁美景的港景房，還能像歐洲貴族般搭上法國頂級帆船、徜徉大海，從海上視角欣賞澎湖特殊地質著名景觀，也可玩SUP立式划槳衝浪板或躍入海中戲水，船上還備好美酒與輕食，營造愜意浪漫的海上時光。

「帆船之旅．極致漫遊」的專案房客可在法國頂級帆船上享受輕食派對。（澎湖福朋喜來登酒店提供）

該專案除了附有早餐，晚餐更獻上夏季限定星光港灣BBQ，在國際樂團現場熱力演出之下，大啖5星飯店主廚團隊現場燒烤各式當季海味和頂級食材，像是現蒸肥美的牡蠣、Q彈小管、澎湖海大蝦、煙燻BBQ豬肋排、特製陶盤小管等，還有主廚推薦必吃的現煮龍膽石斑海鮮湯、海膽三鮮飯、蒜香烤全雞，以及結合當地特色風味的甜點，如黑糖蜂巢蛋糕、風茹銀耳露、仙人掌冰淇淋、風茹茶冰淇淋等。「帆船之旅．極致漫遊」2人成行，每人每晚4250元起。

「來海島好好玩」送房客潛水半日遊，並附贈防水明信片，讓房客可親手投入海底郵筒，為旅程留念。（澎湖福朋喜來登酒店提供）

「來海島好好玩」專案能入住側港景豪華雙床客房，並包含宜客樂海港百匯自助早晚餐、潛水半日遊行程，特別的是加贈防水明信片，讓旅人潛進澎湖綺麗的海底世界時，將明信片投入海底郵筒，把旅行中的美好回憶傳遞給親友留念；餐食則是搭配澎湖最大規模的宜客樂海港百匯自助晚餐，融合在地特色食材及當季海味，端出豐盛澎派的料理，包含澎湖蝦蟹、現切爐烤牛肋排、現做日式握壽司、散壽司與手卷、生魚片，還能將月桂冠清酒無限暢飲。「來海島好好玩」2人成行，每人每晚3790元起。

「帆船之旅．極致漫遊」。（澎湖福朋喜來登酒店提供）

此外，還有「澎湖好有趣」專案，同樣能住進側港景豪華雙床客房，加贈每日早餐2客，亮點是除了能體驗正夯的透明獨木舟、SUP立式划槳，還可選葡萄農園體驗行程（每周三、六限定）或澎湖生活博物館門票2張；「澎湖好有趣」2人成行，平日每人每晚2545元起。

(中時 )