「中」字號登陸艦長期擔負金、馬外島運補任務。（金門縣戰地史蹟學會陳志璿提供）

針對在1958年「823炮戰」期間擊沉2艘中共魚雷快艇的「中海艦」LST-201，日前已由海軍以1400萬元的廢鐵底價開標出售，讓不少金門鄉親感到惋惜一事，縣府今（21）日說明4年前移駐新頭運補園區規畫案中止的原委，強調將繼續與國防部協調，研議在高雄現地保存的可能性。

中海艦於「823炮戰」擔負金、馬外島運補任務，8月24日與台生艦在料羅灣外海與解放軍東海艦隊第6魚雷艇支隊6艘快艇爆發遭遇戰，結果台生艦遭到擊沉，中海艦尾部也遭魚雷擊中重創，但它也擊沈2艘中共快艇，戰後由海軍修復繼續服役，迄2010年才退役，服勤長達64年之久，是海軍現存唯一的功勳艦。

金門縣府在陳福海縣長任內，原有意向海軍爭取中海艦進駐規畫中的新頭軍艦博物館園區，讓遊客繼續傾聽它的戰地故事，但後來縣府評估維管費用太高，且缺乏專業保養團隊而決定放棄。

海軍司令部15日證實，目前停靠在高雄旗津廠內的中海艦，在評估確定已無繼續運用的價值後，已在14日列為廢鐵以1400萬元的底價開標出售，讓不少走過烽火歲月的金門鄉親和軍事迷同感惋惜和不捨。

縣府觀光處今天說明，中海艦等「中」字號登陸艦，對金門有特殊的歷史意義，縣府在2017年即在新頭規畫軍艦運補園區（軍艦博物館園區），持續向海軍爭取撥用相關船艦，也獲得軍方的支持，但考量中海艦已除役多年，艦上設備拆除且船體狀況不佳，軍方研議改以現役軍艦「中邦艦」取代，並預定2018年8月23日至金門除役後撥交縣府，縣府也配合委商辦理建置事宜，但在規畫設計階段發現有海象、颱風影響因素，導致船艦危安的疑慮，加上有後續維管經費問題，最後計畫中止。

縣府強調一向重視和關注戰地歷史資產，儘管中海艦建置計畫最終未能執行，但中海艦承載兩岸烽火，鄉親對它有共同記憶和深厚情感，縣府將再與國防部協調替代方案，研議朝「現地」保存方式，留下這項重要歷史資產。

(中時 )