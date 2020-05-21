不管是搭景呈現地方卡拉OK場景，或是對觀眾大罵不堪入耳的髒話，享譽國際的編舞家布拉瑞揚，帶領舞者挖掘人生心事，舞作《＃是否》入圍今年台新獎。看來輕快的勁歌熱舞、燈光五光十射的背後，說的是其實是家暴、親人離異、歧視、霸凌、外遇等人生的不堪故事。

近年布拉瑞揚返回家鄉台東尋找編創靈感，發現地方人都喜歡在工作結束後，到投幣式卡拉OK歡唱幾曲，「即使一天工作結束後已經很累了，但還是要堅持拿起麥克風，用3到4小時的時間，盡情唱歌跳舞，展現自己，讓家庭、學校、生活裡的挫敗，有發洩的管道，每個人唱卡拉OK時，都很有活力。」

這樣的卡拉OK文化，啟發布拉瑞揚的創作靈感，他安排舞者，從對他人訴說生命故事、以及唱歌開始發展舞作。為此，在舞作裡，可聽見舞者歡樂地唱歌，卻吐露傷痕累累的心事，如：爸爸是個王八蛋，會趁媽媽懷孕時和別人開房，或是對著眾人說出：「我要說一個笑話」，觀眾聽到這句話時笑了，舞者才又接著說：「我沒有爸爸」。以歡鬧輕鬆的氣氛，說著殘酷心事。

布拉瑞揚表示，舞作名稱「是否」是來自原住民的習慣用語，是語助詞，可接在任何句尾，作為讚嘆、疑問、結語等不同使用方式。布拉瑞揚說，「我相信『是』和『否』之間，有很大的伸展空間，在人生的各種狀態裡，擺盪著。」

(中時 )