南韓女星具荷拉過世後，在她年幼拋下她和哥哥具浩仁的親生母親，居然出面爭遺產，讓具浩仁很難接受；於是他主動向國會請願，推動《具荷拉法》禁止遺棄子女的父母繼承子女財產，但19日遭裁定不通過，對此結果他很痛心，但也表明不會放棄。

一代女團KARA成員具荷拉因過不去心裡的坎，選擇自我結束性命，震驚南韓演藝圈，許多好友和粉絲都很難過；具荷拉有留下一筆遺產，沒想到曾拋棄她和哥哥的親生母親，為錢告上法庭爭產，讓具浩仁難以理解又覺得相當荒唐。

為此具浩仁主動向國會請願，提出「禁止遺棄子女的父母繼承子女的財產」，並將其稱為《具荷拉法》；可惜的是，19日南韓審查委員會第20屆國會的最後會議，裁定不通過《具荷拉法》，認為內容應該有更深的研究。

不通過的結果雖然讓具浩仁感到痛心，但他會找更多支持這項法案的人，在第21屆國會繼續推行，不會放棄；儘管到時候如願通過法案，因「不溯及既往原則」不適用在具荷拉遺產訴訟，具浩仁表示他只希望別再有類似案例出現。

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(中時電子報)