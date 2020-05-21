疫情帶動圓剛業績出現逆轉勝，成功轉虧為盈，4月營收更一舉創下近十年新高，圓剛（2417）董事長郭重松21日在線上法說會中指出，「疫情對圓剛集團來說，不光是機會，也是危險」，因為受疫情帶動，圓剛出貨確有增加，但疫情也順帶帶來了經濟恐會衰退的危險。

郭重松強調，圓剛不是機會主義者，未來不論是行銷、研發、管理仍會秉持著「該積極就積極，該保守就保守」的態度，雖然今年第一季表現比去年好很多，也樂觀看待第二季的表現，但現在最重要的是把基本功練好。

圓剛長期專注於影音視訊技術與產品，近年轉型成為影音直播領導品牌，以直播主、網紅及遊戲擷取產業為主要市場，正好搭上了直播熱潮，再加上新冠肺炎助威，包括遠距教學、異地辦公、視訊會議、活動直播等遠距需求暴增，為圓剛今年的業績帶來榮景。

圓剛今年首季營收6.63億元，雖與去年同期持平，但因毛利率走揚，來到52.6％，較去年同期的40.97％，激增近12個百分點，在毛利大幅拉高下，今年首季成功轉虧為盈，EPS0.03元，明顯優於去年同期的每股淨損0.27元。

圓剛指出，每年的1、2月都是傳統淡季，但今年3月受惠於疫情帶動，營收開始翻揚，3月營收2.86億元，4月營收更走高至3.17億元，一舉創下2011年的3月以來新高。

圓剛強調，疫情的發生讓全人類的生活改變，宅經濟帶動遊戲、直播、遠距工作、視訊教學商機會持續發酵，對今年第二季和第三季的訂單仍持樂觀態度。

為因應未來的商機，圓剛指出，現已著手針對下半年的物料進行規畫，也會和代工廠圓展就今年第二季及第三季的產能需求進行討論。

展望未來，圓剛透露，公司現正與NVIDIA展開AI專案合作中，雙方合作的面向有四，一是建立策略合作夥伴關係，一起去打群架，二是利用NVIDIA的通路做產品推廣；三、運用Nvidia的行銷品牌，提高產品的國際能見度；四、建構AI簡易解決方案。至於雙方的合作效益如何？圓剛指出，現仍在初始階段，毛利率的挹注恐怕得等到經濟規模放大後，才會看到明顯變化。

(工商 )