臺灣土地銀行統籌主辦光國公司總金額新臺幣10.5億元聯貸案，已成功完成募集，並於2020年5月21日簽訂聯合授信合約。

本聯貸案資金用途為償還金融機構借款及充實營運暨購料週轉金，募集5年期總金額新臺幣10.5億元聯貸案，由土地銀行擔任聯貸統籌主辦銀行，華南銀行、第一銀行、臺灣銀行、農業金庫、彰化銀行及合作金庫銀行等共同參與，超額認購達143％，顯見各金融同業對於光國公司長期務實經營均予認同與肯定。

光國公司成立於1978年2月，主要業務為滑雪板、滑水板、衝浪板等相關運動產品之製造及銷售，以外銷為主，為全世界唯一同時生產滑雪板（夏季生產，冬季使用）與滑水板（冬季生產，夏季使用）之企業，且近年開發衝浪板系列產品，營運不易受氣候、環境與地區因素影響，產銷無淡旺季之分，經營具穩定性，有利市場開拓與發展。

臺灣土地銀行近年積極轉型，除原有之不動產核心業務外，擴大辦理企業授信、財富管理業務、JCB一卡通信用卡及海外台商等業務；近年持續推動「5+2新創重點產業」、「新南向」、「都市更新」及「危老建物重建」等融資業務。

臺灣土地銀行為支持政府「歡迎台商回台投資行動方案」，提供1,000億元之「台商回家真優貸」融資專案額度，全方位服務台商回台投資需求；為響應政府扶植中小企業政策，提供「小資企業輕鬆貸」專案融資，力挺頭家共創經濟新動能。

臺灣土地銀行為支持企業與民眾共同對抗嚴重特殊傳染性肺炎疫情，積極配合政府各項紓困措施，推出「抗疫興家園、土銀心相挺」具體行動方案，協助受疫情影響之企業廠商及個人紓緩資金調度困境。

臺灣土地銀行未來仍將持續以積極、穩健及多元發展之方向，朝全方位優質金融機構目標前進。

(工商 )