為閃躲約40公分長落石 騎士自摔送醫 20:052020/05/21 中時 葉書宏 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 騎士為閃躲落石不慎自摔，造成他左膝蓋擦挫傷。（翻攝照片／葉書宏新北傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 騎士為閃躲落石不慎自摔，造成他左膝蓋擦挫傷。（翻攝照片／葉書宏新北傳真） 年約20多歲男性機車騎士今（21日）下午6時許，騎機車行經新北市新店區新潭路、往永業路方向，疑因路面有坍塌落石，騎士為閃躲落石不慎自摔，造成他左膝蓋擦挫傷，所幸未有生命危險送醫後無礙。據悉該落石約40公分長，疑因天雨掉落至路面。 (中時 ) #落石 #騎士 #公分 #左膝蓋 #騎機車 也許您會感興趣 推薦閱讀 重機過彎自摔 4追焦手遭殃 04:102020/05/17 地方新聞 北海石門俞家肉粽老闆母親明出殯 今撞死騎士5萬交保 20:042020/05/17 社會 NBA》打臉勇士總管 KD狂嗆大家很開心 10:182020/05/18 體育 搶匪持辣椒水攻擊作案 警鎖定嫌犯追緝 20:572020/05/18 社會 怪客裝刑警盤查婦人 謊稱辦案噴辣椒水當街搶皮包 07:332020/05/19 社會 扮刑警隨機噴辣椒水搶皮包 搶匪撞警方落網 11:092020/05/19 社會 防火門窗小常識 04:102020/05/21 產業特刊 大車快車道右轉 慢車道騎士被撞死 12:342020/05/21 社會 新莊900戶社區驚見21公分男嬰屍 目睹工人：以為是娃娃 13:562020/05/21 社會 太魯閣燕子口步道拆除防落石棚架將封路7天 15:202020/05/21 生活 社會熱門新聞 長髮清秀美魔媽 假學歷騙倒台積電老公 網酸：竹科男 - 社會 豬肉張偷吃對面越南闆娘 摩鐵激戰16回 攤商全都知 - 社會 透明走光！羞見護士穿內衣巡房 主管開罰網怒了 - 社會 不甩禁令堅邀200親友辦婚宴 16人染疫新郎爸亡 - 社會 校花人妻讓企業高管無套中出 嗆綠帽夫：小王給1.2億！ - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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