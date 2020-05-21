騎士為閃躲落石不慎自摔，造成他左膝蓋擦挫傷。（翻攝照片／葉書宏新北傳真）

年約20多歲男性機車騎士今（21日）下午6時許，騎機車行經新北市新店區新潭路、往永業路方向，疑因路面有坍塌落石，騎士為閃躲落石不慎自摔，造成他左膝蓋擦挫傷，所幸未有生命危險送醫後無礙。據悉該落石約40公分長，疑因天雨掉落至路面。

(中時 )