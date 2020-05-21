新冠肺炎的傳染力不容小覷，屍體上的病毒恐怕也會傳染，印尼一處村落，村民無視衛生局警告，堅持打開棺材為死者沐浴更衣，造成全村有15位村民感染新冠肺炎，「屍傳人」案例再次發生。

位於印尼東爪哇省、詩都阿佐的某村落，一位新冠肺炎患者，2周前在醫院裡死亡，依照傳染病防治程序，遺體必須快速火化，但死者家屬要求醫院送回遺體，因此醫院將遺體用塑膠膜仔細包覆後放進棺材，並送回村落裡。

想不到家屬沒有立即火化，而是打開棺材，解開塑膠膜，依當地葬禮習俗替死者洗澡換衣服，結果導致15位村民感染、數10人列管並觀察，詩都阿佐縣16日、一天之內就新增45名確診病例，突破該地區肺炎單日確診紀錄。

根據外媒報導，當地許多村落已經封閉，居民限制出入，禁止清真寺大規模禱告活動，許多城市包括印尼第2大城泗水市等，也正實施「大規模社交距離限制」，持續至5月25日。

(中時電子報)