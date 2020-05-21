因為新冠疫情，大陸實體經濟第一季受到重挫，大陸國家金融與發展實驗室最新發布的《2020年第一季銀行業報告》顯示，商業銀行總體表現雖然平穩，但不良貸款生成的速度正在加快，不良資產餘額仍有上升趨勢；從今年第一季商業銀行的數據來看，整體不良貸款率為1.91％，較去年底增加5BP，已升至2009年以來的最高水平。

據報告，目前銀行不良資產的壓力，主要源自餐飲、住宿、房地產、文化娛樂等行業復工復產延遲，導致這些行業的中小企業不良資產上升快速，個人客戶收入下降也會增加信用卡業務的違約；而監管單位要求銀行做實真實不良資產，金融資產風險分類強化監管和非標置換將逐步完成，會進一步加快不良資產的暴露。

上述報告還顯示，還需要考慮到疫情衝擊對銀行業不良率影響的「滯後性」，並做好相應風險的預判和應對。在疫情期間，大部分銀行都對受疫情影響的企業採取了還本轉期續貸、貸款展期、利息減免、徵信保護等階段性扶持措施，大部分客戶也可依靠存量資金或其他融資手段支撐一段時間，因此，疫情在第一季還不會直接帶來不良貸款的快速上升。

國家金融與發展實驗室副主任曾剛表示，疫情對實體經濟產生的巨大衝擊需要時間進行修復，且修復過程中還存在許多不確定性因素；對大陸銀行業而言，對潛在風險同樣需要有所準備，對挑戰的程度要有前瞻性評估，並做好充分準備。

曾剛進一步說，未來要加大政策力度，支持中小銀行發展；可以考慮通過降低存款基準利率，規範存款、理財市場，加大對存款自律機制執行的監管力度，暢通從資產端利率到負債端利率的市場化傳導路徑，逐步提高存款利率市場化程度；另外，實施差異化、逆週期的監管政策，階段性靈活下調目前2.5％的儲備資本要求，降低中小銀行資本監管負擔。

(旺報 )