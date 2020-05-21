美國第七艦隊旗艦「藍嶺號」（USS Blue Ridge,LCC 19)破了連續航行紀錄，它在海上的時間達到65天，是自越戰以來，藍嶺號再次長時間未靠岸。上一次是越戰，這一次是迴避新冠病毒疫情。

商業內幕(Business Insider)報導，藍嶺號於1970年服役，是目前美國海軍服役時間最長的作戰軍艦，上一次的航行紀錄在1972年，4月5日她離開港口，連續航行了64天，直到1972年6月2日才在菲律賓蘇比克灣停泊。

以前的藍嶺號，甲板上的天線型式與現在不同。(圖/美國海軍)

隨著新冠病毒COVID-19的爆發，藍嶺號的巡邏發生了變化，為了避免靠岸造成人員感染，她與船員已經連續65天未靠港，這是一段不尋常的長時間行度。

藍嶺號艦長克雷格·西科拉上校(Craig C. Sicola )說：「對於藍岭來說，這是一個了不起的成就，特別是它是海軍最古老的戰艦，已服役了50年。」

「 我的船員表現很好，他們展現了紀律、敬業與韌性。」

藍嶺號是專職的作戰指揮艦，艦上武裝不多，取而代之的是各種雷達與衛星通訊天線，它參與過越戰、海灣戰爭等。另有一姐妹艦「惠特尼山號」(LCC-20 ,USS Mount Whitney )，是第6艦隊旗艦。

(中時電子報)