華夏科技大學在防疫期間，為守護同學心理健康，提升心靈免疫力，學務處資源教室自5月8日起，辦理6場次「植得幸福–療心樹」活動。（華夏科技大學提供／葉書宏新北傳真）

華夏科技大學在防疫期間，為守護同學心理健康，提升心靈免疫力，學務處資源教室自5月8日起，辦理6場次「植得幸福–療心樹」活動。（華夏科技大學提供／葉書宏新北傳真）

華夏科技大學在防疫期間，為守護同學心理健康，提升心靈免疫力，學務處資源教室自5月8日起，辦理6場次「植得幸福–療心樹」活動。特別邀請財團法人大願文教基金會園藝治療團隊謝麗燕、林美君兩位園藝治療師蒞校指導。

系列活動以五感體驗為主軸，精彩活動包含：「與花草共舞–品嘗五行五色花草茶DIY」、「幫綠苔寶寶找新家–動手美化香草園」、「許下蘭馨園–種植綠蔭下的蘭馨園」、「幫綠苔寶寶找新家–手作吸睛寶寶」、「來找祕密花園–創造幸福小花圃」、「享受蔬果小時光–蔬菜捲DIY」等精彩活動。

透過翻土栽種、創意組合盆栽、認識香草植物以及品嘗五行花草茶、健康蔬菜捲等過程中，活化五感體驗，讓師生放鬆身心靈，與泥土、植物做朋友，激發創造力及療癒力。

華夏科技大學表示，在五彩繽紛、花葉繁盛的蘭花、香草、植物陪伴下，校園頓時增添許多盎然生意，彷佛春天的花仙子降臨，期待透過植物的繽紛世界，讓防疫期間的校內師生能夠安定身心，共同營造健康樂活的校園生活。

(中時 )