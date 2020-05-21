伴隨油價重挫，增添成本趨緩利多，搭配出貨持穩推進，誠泰科（4767）第1季毛利率24.78％，營業淨利1497萬元，淨利1148.3萬元，年增66.97％，EPS 0.37元。伴隨大陸復工，4月營收9,006萬元，月增1.25％，年增7.4％；前4月營收3.34億元，年減1.34％。

不過，永光（1711）受制歐美等地區受到新冠肺炎疫情之影響，紛紛採取鎖國及封城等措施，整體需求大幅下降，4月營收年減34.4％，自結營業淨利209萬元，稅前淨利280萬元，年減94％。

影響所及，永光前4月營收28.26億元，年減10.3％，營業淨利8,852萬元，稅前淨利8,590萬元，年減59％，每股稅前盈餘0.16元。

永光表示，大陸復工及防疫需求推進，4月電子化學品年增48％，醫藥化學品年成長139％；惟3月來歐美等地區受到新冠肺炎疫情之影響，紛紛採取鎖國及封城等措施，整體需求大幅下降，客戶訂單取消或延緩所致，導致4月色料化學品年減59％、特用化學品年減15％，碳粉年減21％，

永光3月營運受客戶擔憂斷鍊恐慌性拉貨，帶動業績勁揚，但4月歐美客戶因疫情擴大致生產急凍，業績受到干擾，且因目前色料下游最大宗應用成衣廠商仍然看淡後市需求，永光也對後市看法相對保守。

(工商 )