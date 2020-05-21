美國總統川普多次痛批北京當局未據實以報新冠肺炎疫情，導致全美成為全球疫情震央區，與此同時，美國政府也緊縮對華為的禁令到新一個高度，以及不斷透露對北京無法達到陸美第一階段貿易協議規定的採購額度不滿情緒，讓市場擔憂川普打算以重啟貿易戰制裁大陸。對此，專家警告，在美國11月的總統大選結束前，只會有更多壞消息傳出。

據《CNBC》報導，耶魯大學高級研究員羅奇（Stephen Roach）指出，川普政府聲稱要幫助美國民眾改善經濟、加強國家安全，但這都是出於政治動機，川普的目標很明確，就是要取得連任。羅奇認為，川普會用盡任何手段，包括對陸加徵新關稅，或是對大陸的債務違約。川普周三發推文再度對北京當局砲轟，認為疫情大爆發，北京當局無能的作為讓疫情在全球展開大規模殺戮。

美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）周三也提到，新冠肺炎疫情所造成的10幾萬人喪命以及數兆美元損失，北京當局聲稱會祭出20億美元幫助各國恢復經濟活動，顯得微不足道，甚至認為北京當局在這段期間提供的相關數據抱持懷疑。

國際貨幣基金組織（IMF）前大中華區負責人、康奈爾大學教授Eswar Prasad表示，在11月美國大選結束之前，川普政府將採取更多行動，包括象徵性和實質性行動，因為在疫情影響下，對陸進行任何打擊的經濟影響效果不明顯。

Eswar Prasad表示，北京也在積極對抗川普政府，就以國際外交場合上最為顯著，但陸美對抗在疫情的陰影下持續升溫，這不利於商業與消費信心回溫。

(中時電子報)