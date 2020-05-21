豪大雨來襲，高市府21日下午4時豪雨災害應變中心二級開設，由副市長李四川主持第一次工作會議並留守過夜。茂林、桃源、那瑪夏、甲仙、六龜5地區已進行進行預防性撤離，是否停班停課，授權各區長於晚間10點發布。

根據氣象局預報，受到滯留鋒面及西南氣流影響，高雄21日深夜0時至明22日24時平地累積雨量達250mm至400mm，山區雨量則可達400mm至600mm，雨勢在今晚至明日中午會漸趨劇烈。

李四川請各局處加強防災戒備，並提醒市民提高警戒，做好防汛準備。下午4時發布高雄市共81條土石流黃色警戒，李四川也指示茂林、桃源、那瑪夏、甲仙、六龜等5區在入夜前對於土石流潛勢區之保全戶進行預防性撤離，截至晚間7點30分止，土石流潛勢區預防性撤離情況，那瑪夏區5人、桃源區22人、甲仙區302人，現共撤離329人，其餘仍陸續統計中。

李四川表示，入夜後需留意持續性降雨及豪雨以上等級降雨發生的機率，請各區區長結合里長透過里辦公室廣播系統，提醒市民沙包的領取地、防水閘門的裝設，尤其易淹水地區的地下停車場。並請水利局在易積淹水地區架設臨時抽水機、請工務局針對尚在施工工程的臨時性排水預作準備，以降低豪大雨造成的災損。

(中時 )