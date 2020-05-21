美職全面停擺，連美國媒體也開始多加報導亞洲職棒，底特律媒體《mlive》專欄記者伍德貝瑞（Evan Woodbery）特地撰文介紹目前在中職、日職、韓職3聯盟發展的114名外籍球員，也簡單評點了亞洲3職棒，其中認為中職球員水準落差大，僅美職1A水準。

伍德貝瑞上周發表一篇亞洲棒球指南，提到雖然新冠肺炎疫情影響全球體育賽事，不過在亞洲有台、日、韓3個職業棒球聯盟，競爭水平從普通到出色都有，也提到台灣領先全球開打，韓職則在3周前與ESPN談妥轉播權後開幕，而日職則預計6月恢復比賽。

也提到這3個聯盟幾乎每支球隊都有曾在美職發光發熱的外籍球員，並表示這些球員可能因為隨著年齡增長，在大聯盟機會也逐漸減少，或者在小聯盟奮鬥已久，亞洲球隊能給予不錯的薪資成為誘因，不過也並非所有外籍球員都成功，假如沒有好表現很快就會領到機票，根據伍德貝瑞統計，目前共有114名外籍球員在亞洲職棒發展。

伍德貝瑞簡單評點各個職棒特色，他認為日職是亞洲實力最佳的聯盟，很可能是大聯盟以外全球實力最強的職棒；韓職的實力則被認為比台灣好，不過不如日本，以美職標準來看，大約落在2A到3A。

伍德貝瑞最後談到中職，他解釋這數十年來在三級棒球國際賽中有著領導性地位的「中華台北」其實就是台灣，也簡單介紹目前中職有5支球隊，屬於「打者聯盟」，投球和守備水準參差不齊。他認為中職水準差異大，大約落在「1A」等級，與日、韓不同的是，許多有實力的潛力新秀都希望往美職體系發展，也造成中職人才外流。

(中時 )