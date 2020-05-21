因應疫情影響，為防止使用重複清洗餐具有傳染疑慮，許多單位向地方衛生局申請改用免洗餐具，廢紙免洗餐具數量相較去年成長約50％，環保署表示申請放寬使用的單位如公部門及學校計105家，但紙容器使用主要還是外送及外賣為主。

環保署廢棄物管理處處長賴瑩瑩表示，疫情間百貨公司和量販店只有極少數申請放寬，主要申請放寬使用免洗餐具的單位是公部門和學校，目前統計有105個單位申請，然而使用量卻佔了總使用量的一小部分，主要紙容器的使用還是外送及外賣為大宗。

賴瑩瑩表示，單位如要放寬使用一次免洗餐具必須要和地方環保局申請備查，申請免洗餐具使用期一次可達90天，90天後若有還有需要則可再於環保局申請。

環保署資源回收管理基金管理會組長連奕偉表示，今年月平均廢紙容器回收量1萬700公噸，總計約有4萬2842公噸，而去年月平均回收量約6720公噸，今年爆增約50％。

連奕偉指出，1月廢紙容器回收量為8695公噸、2月8599公噸，3月起疫情爆發，回收量增加到1萬1808公噸、4月1萬3740公噸，以目前回收量來看5月可能會再創新高。

連奕偉說，全台計有3家處理廠專門回收廢紙容器，處理量能全年可達24萬9600萬公噸，雖然回收量暴增，但處理量能足以應付。

環保署副署長沈志修指出，疫情期間，民眾對重複清洗有疑慮，但隨著疫情趨緩，民眾可開始使用重複性餐具，用後即丟的免洗餐具除了造成資源浪費，回收處理時也會造成環境負擔，呼籲大眾因應疫情最好的作法不是使用免洗餐具，而是用餐前肥皂洗手，做好個人衛生。

(中時 )