受惠於部分經濟開始解封，歐元區整體經濟雖然仍深陷史上最嚴重的不景氣，但景氣萎縮的幅度已明顯放緩。IHS Markit週四公布歐元區綜合採購經理人指數 （PMI）5月初值為30.5，儘管仍遠低於50點的榮枯分界線，但已較4月的13.6大幅回升，來到3個月最高。

儘管PMI止跌回升，但市場憂心需求面短期恐仍疲軟，加上中美關係緊張，歐股週四全面走跌，英國股市早盤下跌0.7％，法國大盤大跌1.0％，德國股市重挫1.4％，STOXX 600泛歐股市指數下跌0.7％。

5月綜合PMI初值為今年2月以來最高，同時高於市場經濟學家預估的27，但已是連續第3個月在50之下，且仍低於上次金融危機創下的前低，顯示新冠肺炎疫情確實對經濟造成空前的衝擊。上次全球金融危機最盛之時，歐元區綜合PMI在2009年2月創下36.2的歷史新低。

歐元區服務業與製造業PMI均止跌回升。服務業PMI從4月的12.0上揚至28.7，同為3個月最高，製造業PMI則從33.4回升至39.5。

歐元區前兩大經濟體景氣跌幅同步趨緩，德國綜合PMI從4月的17.4彈升至31.4，法國則從11.1上揚至30.5。

IHS Markit首席企業經濟學家威廉森（Chris Williamson）表示，「從樂觀的角度來看，最新調查報告顯示，儘管歐元區還是持續不景氣，但衰幅已經趨緩，至少進一步證明經濟很可能已在4月觸底。」

威廉森指出，「第二季歐元區國內生產毛額（GDP）預料將創下歷史最大衰幅，估計較前季銳減10％，但PMI回升代表隨著各國政府進一步解封，經濟萎縮的幅度會持續縮小。」

然而，威廉森也警告，「需求面異常疲軟的情況可能還會持續很長一段時間，增加企業擴大裁員的壓力，我們因此認為，歐元區GDP今年全年衰幅估達9％，經濟可能需要好幾年的時間才會完全復甦。」

(工商 )