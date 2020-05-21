舊香居店主吳雅慧拿著今年日本森藝術中心畫廊的浮世繪展的DM，由於展覽主題與『吃』相關，DM上設計一個人吃烤鰻魚，大喊「おいしい！」。（劉宗龍攝）

許多人喜歡在旅遊時收集紀念品，但對舊香居店主吳雅慧而言，每當去日本旅遊，帶回的紀念品卻是一張張日本電影、藝文展覽的廣告DM文宣。由於日本DM講究設計美感，在紙張、設計、印刷上都有獨特的美學呈現，不只是蓬勃藝文活動的歷史紀錄，某些「限定版」DM更成為收藏者心目中的逸品，例如一張奈良美智的展覽DM大張海報，因為款式少見，網路上甚至能賣到上千元。

吳雅慧20年來因為工作常去日本，陸續收集上百張藝文展覽DM，近日和攝影師林盟山、設計師李惠康、小福印刷創辦人Miki Wang三位DM「收集控」合力舉辦快閃展「紙の大吟釀POP-UP店」，像是電影《牯嶺街少年殺人事件》日本版海報，各種攝影和藝文展覽的DM貼滿「舊香居藝空間」的藝廊牆壁，十分壯觀。

吳雅慧表示，在一般想像中，DM是免費發放的宣傳品，但日本的DM設計卻十分講究，像是同一部電影上映的DM，和DVD販售時的DM會是不同的設計。展覽到各地巡迴，不同地點也會有不一樣的DM設計。甚至在不同書店、咖啡店發放的版本可能都不同，收藏的同好必須特地跑到各處，仔細翻找，才能收藏到全套。

吳雅慧表示，2017年她去日本看愛知縣美術館的「梵谷和高更」展，現場有三款DM，兩款以梵谷作品設計，一款是高更，「我直覺想，有兩款梵谷，應該也會有兩款高更才對。」詢問展場員工，才知道的確有第四款以高更作品設計的DM，「由於在外面書店只有擺梵谷的兩款DM，許多人進展場就先拿高更的DM，以至於特別稀少。」

身為藝術策展人，吳雅惠認為，雖然不一定能親臨每一個展覽，但光是收集藝文展覽的DM，就能看出背後的策展觀點，甚至有時代背景，「像是浮世繪可能已經展了很多次，還有什麼角度能做？今年日本森藝術中心畫廊的浮世繪展就設定是與『吃』相關的浮世繪作品，DM上設計一個人吃烤鰻魚，大喊『おいしい！』。」

「DM」一詞源自英文「Direct Mail」，如今意指紙本的文宣品。李惠康表示，在日本，DM大小幾乎是A4或電影DM的B5尺寸，「因為運輸便利的因素，特殊尺寸的DM運輸費用比較貴，比較少見。」不只有電影、藝術展覽的DM，甚至書籍、作家展覽也製作DM，像是太宰治文學沙龍、遠藤周作系列講座、文學館展覽等，都會設計DM，在各式周邊商品之外，也成為獨特的紀念品。

吳雅慧表示，日本的職人精神就是，希望即使是一張普通的文宣，都能美得讓人捨不得隨手丟棄，「比起塞滿展覽、電影資訊，日本的DM十分有設計感，本身就值得收藏，成為高明的行銷方式，也讓藝術設計融入日常生活。」雖然快閃展只到週日，吳雅慧表示，歡迎更多同好帶著自己收藏的日本DM來分享、交換。

「紙の大吟釀POP-UP店」即日起至5月24日在舊香居藝空間展出。

(中時 )