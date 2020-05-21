罷韓投票將於6月6日登場，罷韓、挺韓雙方動作頻頻。易經命理老師高煜霖以易經演繹，指出高雄市長韓國瑜正在等「關鍵人物」的支持，大概5月下旬至6月初左右，就會有答案了。

高煜霖在臉書粉專「易經粉絲團」中表示，指算法得到「速喜」，卦意「喜事在眼前」；方位法得到「火風鼎」，卦意「取新、鼎新」。

高煜霖認為，對韓國瑜而言，「速喜」卦的一句噬辭「官事有福德」，研判已有高人，對韓提出「建言」，未來的政治路走向。他甚至推測，「該高人」建議方案可能是要韓先「辭職」，再選市長或是選黨主席，不過韓國瑜恐還在思考。

另一句「行人有信音」，顯示出韓國瑜正在等「關鍵人物」的支持。高煜霖指出，「火風鼎」卦的上一卦，是「澤火革」，卦意「去故、改革」，顯示出韓國瑜團隊希望韓能改變行事風格，甚至在「罷韓」一事，更積極攻防。不過韓目前尚未有定見，還在等「關鍵人物」首肯、支持，才會確認下一步的走向。就「速喜」的卦解，「人即至時，…時機已到」來看，約莫在5月下旬至6月初左右，即應該就有答案了。

(中時電子報)