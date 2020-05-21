人造肉近期受到廣泛關注。大陸全國政協委員、北京工商大學校長孫寶國於全國兩會上建議，要進行細胞培養肉的相關研究，這對於打破發達國家在該領域的技術壟斷、保障大陸未來肉品供應具有重要意義。

孫寶國表示，傳統肉類生產方式是以消耗大量糧食和水資源、嚴重污染環境為代價的。隨著經濟發展、人口膨脹和中等收入人群的大幅增加，全球肉品需求正快速增加，傳統肉類生產方式已越來越難以滿足人類需求，人類亟需一種高效、環保、可持續的新型肉類生產方式，以滿足未來人類的肉品供應。

人造肉主要可以分為植物蛋白肉和細胞培養肉，目前，細胞培養肉已成為國際肉類食品研究的熱點，得到美國、歐盟、日本、以色列等主要發達國家或地區的高度重視，被認為是一種最有可能解決未來肉品供應問題的新型肉類生產方式，主要透過動物肌肉幹細胞的體外大規模、低成本組織培養實現。

國際上，主要發達國家或地區對細胞培養肉產業已經開始謀畫布局。近年來，歐洲和美國明顯加快了細胞培養肉的市場化進程。如2018年1月起實施的歐洲新食品法規明確將細胞培養肉列為新型食品；去年3月，美國農業部（USDA）和食品藥品監督管理局（FDA）宣布已經建立了一個針對細胞培養肉的監管框架。

孫寶國說，大陸細胞培養肉研發尚處於起步階段，產業化發展仍然有很長的路要走，與歐美國家相比，大陸對食品營養風味的需求更具多樣性，不僅要開發與歐美國家相似的技術，還需要大量的自主創新，因此，進行細胞培養肉相關的研究對打破發達國家在該領域的技術壟斷、保障大陸未來肉品供應、占領人造肉生產技術至高點，具有重要意義。

他認為，大陸首先要加大細胞培養肉的研發投入，解決關鍵技術難題；其次，建立和完善細胞培養肉產業的監管體系和法律法規。此外，還要開展公眾科普，引導消費者正確認識細胞培養肉，建議對細胞培養肉的標簽標識進行科學調研和論證，制定出既能客觀描述細胞培肉本質，又能與傳統肉品有明顯區隔，同時又有良好公眾接受度的標簽標識。

(旺報 )