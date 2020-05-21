香港媒體報導指人大會議議程將會包括一項「港版國安法」，法律將會放在《基本法》附件三在港實施，而非就《基本法》23條立法。報道引述的消息指，人大發言人今晚將召開記者會交代議程。

港媒《香港01》披露這份「港版國安法」將針對4類行為加以規範，包含顛覆國家政權、分裂國家、恐怖活動，以及外部勢力干預。當中，恐怖活動並未被《基本法》所包含。

《基本法》23條所明列的7點內容中，叛國、煽動叛亂、竊取國家機密為「港版國安法」所無。

根據消息指出，這份可能推出的「港版國安法」與23條沒有關聯，而是一個獨立的新法，用來填補香港國安漏洞，經由人大通過後列入附件三實施，不必經過香港立法會立法。

不過人大記者會還未召開，香港已有群眾集結在元朗商場，示威者高呼口號並揮舞旗幟，有人大聲呼籲市民參加24日的銅鑼灣反國歌法遊行與下周三參與「大三罷」，同時商場廣播提醒限聚令的限制，呼籲市民切勿聚集。防暴警察在晚上8時許進入商場進行驅散，同時拉起封鎖線，商場裡頭的商家也相繼關門，提早結束營業。

另外，銅鑼灣時代廣場及太古城中心也有示威者聚集。

(中時 )