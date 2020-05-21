據俄羅斯國家媒體RIA Novosti的說法，俄羅斯的Su-57匿蹤戰鬥機，正在進行無人飛行測試，消息表示，飛行員也搭乘實驗戰機，但是飛行員只是監看飛機的系統，通常不操作。

噴射戰機世界(Fighter Jets World)報導，目前的Su-57在初期量產階段，仍保留大量的原型機，進行改裝與實驗。這架改裝的無人化Su-57 ，選了一架雙座型，將遠程操縱統統飛行控制器安裝在後座，而前座的飛行員監看無人控制的飛行表現。

俄羅斯正在加緊追趕無人戰機的研發。去年俄國展示S-70「獵人-B」（ Hunter-B）無人打擊機，那也是俄羅斯第一種飛行翼式的飛機設計。俄國設想，Su-57和S-70在戰時可以分工工作，由Su-57擔任空中作戰，而S-70則打擊地面敵軍。另外，S-70可以充當Su-57的忠實僚機

北約代號為「重罪犯」(Felon)的 Su-57，是大型雙引擎匿蹤戰機，分類與美國空軍的F-22 R基本相同。

(中時電子報)