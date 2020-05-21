玉女歌手出道的方文琳是演藝圈的美魔女。（盧禕祺攝）

玉女歌手出道的方文琳是演藝圈的美魔女。（盧禕祺攝）

玉女歌手出道的方文琳是演藝圈的美魔女。（盧禕祺攝）

方文琳的一對女兒優優和薇薇都超正。（摘自臉書）

方文琳在《生生世世》開助產所，接生技巧受人推崇。（台視提供）

方文琳與米可白演助產士，劇中為許臻臻接生。（台視提供）

方文琳主演的台視新八點檔《生生世世》現正熱播，劇中飾演「助產士」劉淑莊的她冷靜沈穩到被認為無情，甚至對著痛到慘叫的產婦罵「叫什麼叫，騙我沒生過小孩喔」，不過她日前受訪時笑說，現實中的她兩胎都是剖腹產，還真的一點也不了解自然產的痛！接戲後第一個請教對象就是自己的媽媽，因為家裡四個兄弟姊妹有3個都是「產婆」到家裡幫媽媽接生，直到生小弟時險些難產，媽媽才被緊急送醫院。

她說，拍接生的戲真的很難，幾乎每天都要看很多演員、臨演「腳開開」的樣子，雖然她們都穿了安全褲，但有些安全褲很短、甚至有臨演沒帶安全褲到場，拍戲時演員都要幫忙避鏡頭、不要穿幫。而且拍接生戲，助產士一定會有手「伸進去」的動作，但假嬰兒常會先放在大腿側邊，她們再小心也總是會有碰到人家大腿內側或私密處的尷尬時刻，所以都要先說不好意思，「畢竟我們也是會害羞的」。

她與前夫于冠華的大女兒于齊優（優優）在《生生世世》客串飾演媽媽年輕時的角色，最近也和妹妹于齊薇（薇薇）一起獲邀演出某部新戲。對於女兒進演藝圈她其實不強求，也不想干預，態度一如她一直以來的教育方式「放手」，這次拍戲她最擔心優優台語不夠好，並叮嚀女兒一定要尊師重道有禮貌，把「謝謝、對不起」掛在嘴邊。兩個女兒都對演藝工作有興趣，但她其實不贊成女兒當全職藝人，「畢竟不是科班出身，現在很多年輕孩子都很強，除非真的拍到很不錯的戲才有打開知名度的機會。現在都只是在磨練而已啦」。

她希望孩子還是要有自己的興趣專長以及主業，否則現在戲那麼少、女兒又不會講台語，會少很多演出機會。幸好有餐飲及美容丙級證照的優優，現在在咖啡廳有正職工作，妹妹薇薇學運動休閒管理，將來可以當體育老師或去健身房工作，身為媽媽的她覺得這樣挺好。

兩個女兒成長過程，方文琳一直給她們很大的自由，連談戀愛也不干涉，現在孩子長大了，反而是她高呼「媽媽想要自由」！她透露，最近正計劃把家裡80坪左右的房子分隔成兩戶，喜歡宅在家的她希望把自己和媽媽的住處設計成禪意空間，兩個女兒另住有自己的家，讓她們開始負責自己的生活開銷！

她一直都給兩個女兒很大的自由和成長空間，平常頂多會問大概幾點回家，希望她們平安就好，反而是女兒前陣子主動邀媽媽一起使用一個麻吉專用的「Zenly」定位APP，讓媽媽隨時可以看到她們的確切位置，「我弟和姪女車禍相繼離開後，她們為了讓我安心，找我加入，偶爾會打開APP看一下她們現在人在哪裡。像薇薇會騎摩托車去打工，我就會看得到她的騎車路線和時速，有時還發現她騎太快了！」

她劇中與黃文星談姊弟戀，戲外沒有被比自己小的男生追求過，她說現在的生活很自得其樂，除了工作、運動、打掃家裡、去宏願大千世界的本藏師父那裡，再加上跟朋友約吃飯，生活已經排滿滿了，根本沒時間想感情的事，「談感情是很累的，而且只有在曖昧時最美啦！」

台視八點檔《生生世世》每週一至週五晚間8點至10點播出，愛奇藝台灣站、LINE TV、myVedio和KKTV也能收看。

（●服飾提供：Marc Jacobs）

(中時 )