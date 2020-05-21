明日將迎來這波強降雨高峰，各地嚴防大雨及豪雨成災。（取自氣象局）

中央氣象局預報顯示，明(22)日滯留鋒面及西南氣流影響，各地有陣雨或雷雨，易有局部性大雨或豪雨發生，並有短時強降雨發生的機率，明天是這波強降雨最強時間，特別提醒山區活動請慎防連續降雨造成坍方、落石及溪水暴漲，低窪地區慎防淹水。

根據氣象局24小時雨量累積圖顯示，明天最大累積雨量將出現在台中以南山區，累積降雨量可達350至500毫米，尤其是高屏山區將近500毫米，嘉義平地也會來到250到350毫米，屏東平地累積雨量將逼近350毫米，幾乎要達到大豪雨等級，其他地區雖然不是西南氣流迎風面，但受滯留鋒面雲帶影響也有100到200毫米累積雨量。

這波滯留鋒面移動緩慢，這兩天仍會在台灣上空，周六(23)才會逐漸南移，北台灣雨勢將有機會緩和，中南部則會有豪雨以上強度降雨出現，鋒面一直到周日(24)才會南移逐漸進入巴士海峽，屆時各地降雨將會稍微緩和，但天氣仍然不穩定。

強降雨地區部分，基隆北海岸、大台北山區、苗栗縣山區、台中市山區、雲林縣山區、嘉義縣山區、台東縣山區及南投縣、台南市、高雄市、屏東縣有局部大雨或豪雨，氣象局已針對上述地區發布大雨及豪雨特報。

另外台灣全島(含蘭嶼、綠島)、澎湖、金門、馬祖沿海空曠地區將有8至10級強陣風，氣象局已針對全台沿海發布陸上強風特報，沿海及鄰近海域並有較大風浪，基隆北海岸並有突發性大浪發生的潛勢，海邊活動請注意安全。

(中時 )